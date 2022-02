A última reforma do prédio da 166ª DP aconteceu há 7 anos - Foto: Divulgação

Publicado 16/02/2022 18:14

Angra dos Reis – Desde que passou por uma reforma geral e foi transformada em Delegacia Legal, além de receber a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em 2015, que o prédio da delegacia de Angra dos Reis (166ª DP) não passa por manutenções. Atualmente o prédio apresenta vazamentos em seu telhado e a pintura, tanto interna como externa, se encontra bastante desgastada.



Após reunião entre o delegado titular 166ª DP e representantes da Prefeitura de Angra, ficou decidido que o prédio será reformado. O telhado será todo refeito para dar fim aos vazamentos e uma nova pintura será realizada. O trabalho será realizado pela secretaria de Desenvolvimento Regional e Serviço Público.

O detalhamento da reforma foi acertado em reunião entre os secretários de Segurança Pública, Douglas Barbosa, de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, Ricardo Ferreira, e de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino, com o delegado titular da 166ª DP, Vilson Almeida Foto: Divulgação



A ação é fruto de um convênio entre o Estado e a secretaria de Segurança Pública do município que pretende proporcionar melhores condições físicas de trabalho aos policiais civis e um local mais adequado para o atendimento à população.



Por meio de parcerias entre a Prefeitura de Angra, o Estado e o Governo Federal, o município já realizou as reformas da sede da Polícia Rodoviária Federal, INSS, Polícia Federal, UPPs, Correios, Justiça Federal, Junta Militar e recentemente, a Casa do Trabalhador, inaugurada na semana passada com a presença do governador Cláudio Castro.