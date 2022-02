Eduarda morava na região central de Angra e foi morta na Argentina - Foto: Reprodução redes sociais

Eduarda morava na região central de Angra e foi morta na Argentina Foto: Reprodução redes sociais

Publicado 18/02/2022 21:50

Angra dos Reis – A família de Eduarda Santos de Almeida, de 27 anos, encontrada morta a tiros na quarta-feira (16) em Bariloche, na Argentina, está fazendo uma campanha para arrecadar recursos para trazer seu corpo de volta ao país, assim como suas duas filhas que acompanhavam a mãe na viagem.



O irmão da vítima, Wallace Santos Oliveira, que é servidor público em Volta Redonda, acredita que serão necessários cerca de US$ 5 mil para repatriar o corpo de sua irmã e trazer suas sobrinhas de volta ao Brasil.



Quem desejar ajudar pode fazer doações através do Pix 14370080703 em nome de Wallace Santos Oliveira.



O autor do crime e pai das crianças, Fernando Alves Ferreira, foi preso após confessar ter matado a moradora do bairro Morro do Carmo, em Angra. O Ministério Público argentino trata o caso como feminicídio.

Fernando cumprirá prisão preventiva durante o período de investigação do crime.

Novas informações

De acordo com novas informações sobre o caso, Eduarda teria servido como "barriga de aluguel" para Fernando, que seria homossexual e casado com outro homem. A ida à Argentina teria como objetivo resolver questões relacionadas com as crianças.