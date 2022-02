Os funcionários da prefeitura de Angra foram à Niterói aprimorar os conhecimentos sobre boas práticas na administração pública - Foto: Divulgação

Os funcionários da prefeitura de Angra foram à Niterói aprimorar os conhecimentos sobre boas práticas na administração pública Foto: Divulgação

Angra dos Reis - Uma equipe da Controladoria-Geral do Município esteve em Niterói com o intuito de trocar experiências e obter novos conhecimentos sobre o gerenciamento de risco na administração pública. O encontro aconteceu na quinta-feira (17) com o objetivo de melhorar o controle dos recursos públicos.

Niterói foi escolhida por ser uma das cidades modelo do estado no gerenciamento de recursos públicos, ocupando a 2ª posição entre os municípios do Rio e a 14ª posição no cenário nacional.

O resultado foi alcançado após a implantação, em 2019, do plano “Previne Niterói” que iniciou um processo de troca de informações e análises de boas experiências entre as diversas secretarias que compõem o governo da cidade Fluminense.

De acordo com controlador-geral de Angra dos Reis, Roberto Peixoto, os bons exemplos devem ser seguidos para que a administração pública dos municípios corresponda à expectativa de seus moradores.

- Estamos em busca do aprimoramento dos nossos controles e capacitação da equipe. Atualmente, Niterói tem sido um exemplo, e nós queremos trabalhar preventivamente -, declarou o secretário.



Peixoto foi acompanhado da superintendente de Controle Interno, Jenaína Ferreira, do diretor do Departamento de Controle Interno, Anderson Marinho e da diretora de Gestão e Controle de Riscos, Simone Rodrigues da Silva.

A equipe de Angra foi recepcionada pela controladora-geral de Niterói, Cristiane Marcelino, a subsecretária Beverly Motta e os consultores Carla Arese e Arlindo Rocha.