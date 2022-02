O estaleiro irregular foi encontrado na Avenida Nagib Mamede de Queiroz, Vila do Abraão, Ilha Grande - Foto: Polícia Ambiental

Publicado 21/02/2022 10:37

Angra dos Reis – Policiais militares ambientais encontraram um píer para reparo de embarcações que funcionava ilegalmente na Vila do Abraão, na Ilha Grande, durante o fim de semana. Segundo informações dadas ao programa Linha Verde do Disque Denúncia, o local serviria para construção e reparo de embarcações e utilizava produtos químicos que poluem o solo em área de praia. No sábado (19) os agentes confirmaram a denúncia.



De acordo com os agentes da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental, a atividade ilegal está degradando uma perímetro de 300 metros quadrados dentro de uma área de preservação permanente. A atividade, por ser poluidora, precisa de licenciamento ambiental para ser realizada dentro da área do Parque Estadual da Ilha Grande.



Durante a ação da Polícia Ambiental os responsáveis pelo estaleiro não foram encontrados, levando os policiais a registrarem a ocorrência na delegacia de Angra dos Reis como fato atípico.



Extração irregular de areia



No mesmo dia os policiais ambientais foram investigar outra denúncia, desta vez no continente, sobre extração ilegal de areia no bairro Bracuí. De acordo com a equipe que esteve na Rua Três Amigos, dois homens foram flagrados realizando a atividade ilegal às margens de um rio, degradando uma área com cerca de mil metros quadrados.

A extração irregular estava acontecendo no Rio Bracuí Foto: Polícia Ambiental

Ao perceberem a chegada dos agentes, os homens fugiram para a margem oposta deixando para trás um carrinho de mão, uma pá e uma enxada. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à 166ª DP para o registro da ocorrência.



A Polícia Ambiental pede a ajuda da população para combater atividades que prejudiquem o Meio Ambiente. Para denunciar basta ligar para o telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou fazer a denúncia pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.



Os homens fugiram para a outra margem do rio deixando os equipamentos no local Foto: Polícia Ambiental