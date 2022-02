As drogas e o condutor do veículo foram levados para a delegacia de Angra - Foto: Polícia Militar

Publicado 22/02/2022 11:56

Angra dos Reis – A Polícia Militar prendeu um homem com 12 kg de maconha e 1 kg de cocaína na manhã de ontem (21) na Rodovia Rio-Santos após uma viatura da corporação ser alvejada quando passava pelas imediações do bairro Sapinhatuba III.



De acordo com os policiais, devido ao grande movimento de veículos e populares nos pontos de ônibus, a agressão não foi revidada para evitar que algum inocente fosse atingido.



Após o ataque, os PM’s notaram um carro saindo do local em atitude suspeita e as equipes decidiram segui-lo. Depois de alcançar o veículo, os policiais realizaram a abordagem e fizeram uma busca, encontrando a maconha e a cocaína.



O motorista contou que estava transportando a droga do Rio de Janeiro para Angra e receberia R$ 800 pelo serviço. Ele foi levado para delegacia da cidade (166ª DP) onde foi autuado por tráfico e associação para o tráfico.