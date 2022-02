As futuras médicas foram recebidas no Hospital de Praia Brava - Foto: Divulgação Feam

Publicado 22/02/2022 22:17

Angra dos Reis – Alunos do curso de Medicina da cidade começaram um período de internato no Hospital de Praia Brava (HPB). Nesta etapa da graduação, os estudantes atuarão nos setores de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, CTI, Ambulatório e Emergência, com a supervisão de instrutores.



O gestor do curso de Medicina, Jorge Fernandes, responsável pelas atividades no polo da Universidade em Angra, disse que houve uma identificação com o trabalho adotado na Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam), o que levou ao fechamento da parceria.



- A gente está muito alinhado e temos prazer em estar no Hospital de Praia Brava. É muito importante proporcionar o melhor ambiente profissional possível aos nossos alunos -, afirmou Fernandes.



Adilson Bernardo, diretor técnico da Feam, garantiu amparo aos alunos recém-chegados e orientou os futuros médicos sobre a conduta a ser seguida para o bom exercício da Medicina.



- Nós estamos aqui para ajudá-los a entender como o profissional deve se portar diante do paciente. É preciso ouvir para garantir um bom diagnóstico. Não se pode confiar cegamente na tecnologia. E é fundamental valorizar o trabalho de todas as equipes que fazem parte do atendimento ao paciente -, reforçou ele.



Cristiane Delesposti, enfermeira responsável pela inserção dos alunos nas atividades do hospital, ressalta o quanto essa experiência agregará na capacitação dos estudantes para exercer a profissão.



- Os alunos vão ser instruídos em relação à conduta adotada nos diferentes setores e receberão treinamento em serviços conveniados com várias instituições -, explicou Cristiane.



Uma das alunas que estão participando da prática no HPB, Clara Carneiro Vilela, disse que o grupo está sendo dividido para que cada turma possa se dedicar durante um tempo em cada setor do Hospital.



- Meu grupo ficará no Ambulatório e na Enfermaria durante um mês e meio, e depois vamos para o CTI. Estamos sendo bem recebidos e sabemos dos benefícios que essa experiência trará para o nosso aprendizado -, destacou a estudante.



Ao todo, 24 alunos estão participando do programa de residência.