Bangu e Angra Audax jogaram em Moça BonitaFoto: Fernando Silva

Publicado 24/02/2022 18:42

Angra dos Reis – O Angra Audax amargou a sua terceira derrota consecutiva no campeonato carioca na tarde desta quinta-feira (24). A equipe perdeu pelo placar de 2 x 0 para o Bangu, no Estádio de Moça Bonita.

A derrota deixou o time na nona colocação com 7 pontos e com a difícil missão de se recuperar enfrentando o Madureira, no Estádio Conselheiro Galvão, no dia 6 de março, após o Carnaval.



O Bangu dominou todo o primeiro tempo e chegou a colocar uma bola na trave do Angra Audax aos 12 minutos. Foi só um presságio do que aconteceria aos 28, quando Nascimento abriu o placar de cabeça após assistência de Lucas Oliveira.



No segundo tempo, o Angra Audax tentou o empate e até criou algumas chances perigosas, mas faltou capricho nas finalizações. Para piorar, o time perdeu Léo Bueno, expulso após dar uma “voadora” perto da cabeça de Raí, do Bangu.



Aos 39 minutos, Denílson completou o placar para o Bangu aproveitando rebote do goleiro Max.