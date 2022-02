O novo presidente da Turisangra teve reuniões com diversos representantes do trade turístico para que o ordenamento da cidade seja um sucesso durante o feriado - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 24/02/2022

Angra dos Reis – O novo presidente da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Turisangra), tem um grande desafio logo em sua primeira semana a frente da pasta: ordenar a passagem dos visitantes pela cidade durante o feriado de Carnaval. Ações de ordenamento nos corredores turísticos estarão acontecendo em toda a cidade das 4 horas de sexta-feira (25) até às 19h do dia 1ª de março.



Além do controle de acesso de veículos turísticos nas principais estradas do município, a operação de ordenamento também será realizada nos corredores turísticos, ilhas e cais de embarque e desembarque. A Vila do Abraão e a Praia do Aventureiro, duas das mais procuradas pelos turistas, terão atenção especial durante o feriado.



Marc Olichon realizou sua primeira visita à Ilha Grande como presidente da Turisangra nesta semana e se reuniu com representantes do trade turístico para falar sobre o ordenamento durante o feriadão.



- A meta é ter um turismo sustentável que seja bom para quem trabalha e bom para a cidade. Este ordenamento será feito em constante diálogo com o setor, procurando aperfeiçoar os serviços e as normas que já existem. No feriado de Carnaval estaremos com várias ações de fiscalização por toda a cidade colocando em prática as orientações de ordenamento -, disse Olichon.



Previsão de ocupação



Segundo o presidente do Angra dos Reis e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau, Kláuber Valente, alguns dos grandes hóteis da cidade já estão com 100% de ocupação, mas as pousadas estão na faixa de 60 a 65% de ocupação. Isso coloca Angra com uma taxa média de 70%, podendo aumentar até sábado.



- A expectativa do setor é superar 80% de ocupação média no Carnaval. A procura está se intensificando e permanece ativa à medida que chega o feriado, o que é normal. Pela nossa proximidade com Rio e São Paulo, a tendência é de ocupação média alta e bastante movimento até quarta-feira -, disse Valente.



Quem é novo presidente da Turisangra



O empresário Marc Helder Antoine De Touchet Olichon assumiu a presidência da Turisangra no fim de semana passado, após a exoneração de seu antecessor, Fernando Seabra, que ficou à frente do Turismo em Angra por um ano e um mês. Sua gestão foi considerada ineficiente pelo trade turístico e o governo decidiu trocar o comando da pasta.



Olichon é carioca, tem 56 anos e frequenta Angra dos Reis desde a infância, onde passava longos períodos durante as férias escolares e da faculdade. Passou parte da vida profissional atuando em corretora de valores e depois atuou em instituições bancárias. É casado há 22 anos e pai de dois filhos.



Há dez anos decidiu mudar para Angra dos Reis e ingressou no ramo de turismo, abrindo uma franquia de viagens aéreas, que deu origem à uma agência de câmbio e viagens. Olichon estava no segundo mandato como presidente do Angra dos Reis e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau, entidade privada mantida por empresários que é responsável pela promoção de Angra dos Reis e da Ilha Grande no Brasil e no exterior.

Com a saída de Marc Olichon do comando da entidade, seu vice-presidente, Kláuber Valente, que foi presidente da Turisangra, assumiu a presidência do convention.