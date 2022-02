A fachada da Igreja Matriz da Imaculada Conceição, no Centro de Angra, será utilizada mais uma vez para projetar a exposição - Foto: Joseph Arena

Publicado 24/02/2022 17:30

Angra dos Reis – Com a pandemia de Coronavírus e a necessidade dos artistas em expor sua arte fora dos espaços culturais, a artista plástica Lyla Melo apresentou um projeto inédito em 2021 intitulado “A Lenda da Padroeira”. Quem passou em frente à Igreja Matriz de Angra nas noites de janeiro daquele ano se surpreendeu com a projeção de uma das séries de quadros da artista contando a lenda de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade.



- Eu tomei um susto quando sai do trabalho e me deparei com a projeção de um quadro na parede da Igreja Matriz. Por um momento me peguei em êxtase, parada na praça vendo uma exposição -, afirmou Luiza Santos, moradora do Centro da cidade.



A proposta contemporânea de arte visual realizada neste formato, com foco na valorização da cultura local, é pioneira no Brasil e agradou em cheio ao público. Tanto que a própria artista ficou surpresa.



- O retorno foi além das minhas expectativas e nos motivou a voltar agora em 2022. Nossa ideia inicial era apresentá-la durante os festejos de aniversário da cidade, mas infelizmente, o mau tempo e a precaução com a escalada da variante ômicron, não permitiram. Então, definimos entregar essa exposição de presente ao público angrense agora em março -, comentou Lyla.



No dia 9 de março, a exposição voltará a ser exibida na fachada da Igreja Matriz da Imaculada Conceição, no Centro de Angra dos Reis. A reapresentação da Exposição Virtual acontece a partir das 20h e ao todo serão projetadas 15 imagens em 60 minutos. A exposição virtual é um projeto viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte.



- Futuramente o projeto poderá se tornar uma atração turística para o município, valorizando ainda mais a nossa história, nosso maior patrimônio -, sonha a artista.