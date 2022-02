Os policiais posam na porta da 166ª DP antes de sair para a operação - Foto: Polícia Civil

Os policiais posam na porta da 166ª DP antes de sair para a operação Foto: Polícia Civil

Publicado 24/02/2022 10:20 | Atualizado 24/02/2022 10:37

Angra dos Reis – A Polícia Civil do município da Costa Verde está realizando uma mega operação na manhã desta quinta-feira (24) para executar cerca de 20 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão em diversos bairros da cidade. A operação é um desdobramento da investigação de crimes acorridos em Angra.



De acordo com o delegado titular da 166ª DP, Vilson Almeida, a Operação Absinto começou às 5 da manhã e está mobilizando 30 policiais civis, com reforço de homens Departamento de Área (DPA).

Os policiais realizaram as primeiras prisões nos bairros Bracuí e Banqueta Foto: Polícia Civil

Até o momento foram realizadas 6 prisões, sendo duas em flagrante e quatro por mandados expedidos pela Justiça. As detenções aconteceram nos bairros Bracuí e Banqueta. Entre os presos estão o chefe e o gerente do tráfico no Bracuí. Eles pertencem a facção que domina o tráfico na cidade e tem ramificações no Rio de Janeiro no Jacarezinho e Complexo do Alemão.



Ainda segundo o delegado de Angra, a operação está sendo executada após uma investigação de cerca de quatro meses, decorrente da operação anterior batizada como Dois Lima.



O delegado Vilson Almeida comanda a Operação Absinto em Angra Foto: Polícia Civil

