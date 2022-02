Na foto da Polícia Civil está faltando Jéfferson Pereira de Carvalho, o "Goiaba", preso na saída de uma audiência de custódia no Rio de Janeiro - Foto: Polícia Civil

Publicado 25/02/2022 16:05

Costa Verde - A Polícia Civil de Angra dos Reis divulgou o resultado da Operação Absinto realizada ontem (24) em diversos bairros da cidade. Ao todo, nove pessoas foram presas, entre elas um traficante com mandato que seria posto em liberdade em audiência de custódia no Rio de Janeiro. Durante a operação também foram apreendidos 666 pinos de cocaína, 50 cigarros de maconha e dois tabletes da erva, totalizando dois quilos da droga.



O bairro Bracuí foi o que sofreu a maior “faxina” por parte da polícia. Ao todo, cinco pessoas foram presas na localidade. O chefe do tráfico, Jorge Fabrício dos Santos Correa, o 'FB', sua gerente, Luciana Felino de Araújo, Mônica Braga da Silva, que traficava, Deive Vítor Pereira Júnior, o “JR”, soldado, e Marlen Cristian Francisco, informante, foram levados para a 166ª DP, onde ficaram presos até serem apresentados à Justiça.



O chefe do tráfico no bairro Banqueta, Marcos Alex da Sila, conhecido por "chupeta", também foi preso na operação, assim como Rhuan de Souza Ramalho e Jéssica da Silva Carneiro, gerentes do tráfico no Centro da cidade.



Preso quando saía da audiência de custódia



O último a ser preso na Operação Absinto foi Jéfferson Pereira de Carvalho, o “Goiaba”, de 26 anos, apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas no bairro do Frade. Ele foi preso quando saia de uma audiência de custódia onde seria posto em liberdade após ser preso por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), na tarde de terça-feira (22).



Quando soube da informação, o delegado titular da delegacia de Angra dos Reis, Vilson Almeida, agiu rapidamente e em sigilo junto ao cartório de custódia, pois “Goiaba” tinha outro mandado de prisão na Operação Absinto.



- Quero agradecer ao empenho dos policiais envolvidos na operação e à população pelas informações que nos ajudaram a tirar esses traficantes das ruas no período de Carnaval. Aproveito para orientar as pessoas para que não comentam excessos, que curtam o feriado e evitem problemas para termos um feriado de paz -, disse Vilson Almeida.