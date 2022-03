A aeronave teve dificuldades para aterrissar por volta as 14h desta quarta-feira - Foto: Divulgação

Angra dos Reis – Um avião modelo Phenon 100 da Embraer, de prefixo Argentino, teve dificuldades para aterrissar e derrapou na tarde desta quarta-feira (2) no aeroporto de Angra dos Reis. Além do piloto e do co-piloto, havia dois passageiros de nacionalidade estrangeira a bordo da aeronave. Apesar do susto, todos estão bem.



De acordo com as informações, o piloto estava finalizando a manobra de pouso quando foi atingido por uma forte rajada de vento, o que dificultou a abertura dos “flaps” e fez com que o avião saísse da pista.

O avião só conseguiu parar fora da pista, mas ninguém ficou ferido Foto: Divulgação

De acordo com especialistas, acidentes como este são comuns em aeroportos onde não há uma torre de comando e todo o procedimento é realizado pelos pilotos no ar e pela equipe que está no solo. A direção do aeroporto trabalha neste momento para retirar a aeronave do local com um caminhão Munk.



Obras de ampliação



Em novembro de 2021, o Governo do Estado realizou uma licitação para realizar as obras de ampliação do aeroporto que vão contar com investimentos do Ministério da Infraestrutura no valor de R$ 29 milhões.



Estão previstas a ampliação da pista de pouso e decolagem e do pátio de aeronaves, assim como a construção de nova pista de táxi aéreo e balizamento noturno.