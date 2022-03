Os bombeiros retomaram as buscas pelos desparecidos nesta quinta-feira - Foto: Reprodução Redes sociais

Publicado 03/03/2022 12:43

Costa Verde – O Corpo de Bombeiros de Angra dos Reis retomou na manhã desta quinta-feira (3) as buscas por duas pessoas que estavam a bordo de uma embarcação que naufragou próximo à Ilha de Jorge Grego na tarde de segunda-feira (1).



Dez bombeiros do 10º Grupamento de Bombeiros Militares e o comandante da corporação, tenente-coronel Mário Henrique, foram nesta manhã para o local onde as buscas estão sendo realizadas.

De acordo com as informações, a lancha saiu de Itacuruça para um passeio pela Baía da Ilha Grande e afundou com seis tripulantes. Quatro foram resgatados, mas dois desapareceram.



A reportagem de O Dia entrou em contato com a Marinha do Brasil para obter mais informações sobre o acidente, mas até o momento não houve resposta.