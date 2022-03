As equipes de fiscalização tiveram muito trabalho nas praias e ilhas lotadas durante o feriadão - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 02/03/2022 16:57

Costa Verde- Angra dos Reis teve um feriado de Carnaval tranquilo, sem incidentes ou acidentes graves e alcançou uma taxa de 88% de ocupação dos meios de hospedagem. A cidade ficou à frente da capital, Rio de Janeiro, com 86%, e Búzios, com 84%.

O sol forte e a temperatura nas alturas contribuíram para que o município recebesse milhares de turistas no feriadão. De acordo com a Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Turisangra), cerca de 18 mil pessoas ficaram hospedadas em hotéis e pousadas no município.

Outras 6 mil passaram pela Estação Santa Luzia, no Centro da cidade, para fazer passeios de escuna pelas ilhas, o chamado day use. Ainda houve turistas que ficaram hospedados em casas de veraneio.

Para o presidente da Turisangra, essa movimentação injetou de R$ 4 a 5 milhões na economia local.

- Foi um Carnaval muito bom para todo mundo, para os turistas, empresários e operadores de turismo. Tenho certeza de quem esteve aqui vai querer voltar –, afirmou Marc Olichon.



Ordenamento Turístico

Com o aumento na população flutuante, foram realizadas barreiras nas entradas da cidade para conter o turismo ilegal. Dois ônibus de fretamento turístico que não tinham a autorização para entrar tiveram que retornar.

Uma equipe acabou com campings ilegais e notificaram táxi boats, estabelecimentos e comércios ambulantes que funcionavam sem licença na Praia da Sororoca.

Na Praia de Japariz, na Ilha Grande, houve ação de ordenamento e uma pesquisa de satisfação com os turistas.