O técnico Alex Alves deixou o comando do time após conversa com a diretoria na manhã de hoje - Foto: Divulgação Angra Audax

Publicado 03/03/2022 13:57

Costa Verde - O Angra Audax está momentaneamente sem técnico para o jogo decisivo do próximo domingo (6) contra o Madureira. O técnico Alex Alves deixou o comando do time na manhã desta quinta-feira (3) após uma conversa com a diretoria do clube.

Segundo nota divulgada há poucos instantes, a decisão foi tomada em comum acordo pelas partes, que optaram pelo encerramento do trabalho do técnico.



Alex Alves deixa o time na 10ª posição do Campeonato Carioca, com 7 pontos e um aproveitamento de 25%. Sob seu comando o Angra Audax jogou 9 vezes e conseguiu 2 vitórias, um empate e sofreu 6 derrotas. O time marcou 4 gols e sofreu 11, saldo de -7.



A intenção da diretoria do clube é classificar o time para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas a missão ficou mais difícil após as três derrotas consecutivas que o time sofreu nos últimos jogos para Bangu, Volta Redonda e Flamengo.

A diretoria do time ainda não definiu quem comandará a equipe na partida do próximo domingo.