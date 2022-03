O fuzil calibre 556, modelo Colt Commando, foi apreendido pela PM após confronto com bandidos - Foto: Divulgação 33º BPM

Angra dos Reis – Policiais militares apreenderam no fim da tarde de ontem, sexta-feira (4), um fuzil calibre 556, modelo Colt Commando com numeração raspada, um carregador e 18 munições. A apreensão aconteceu no bairro Sapinhatuba III após intensa troca de tiros com homens armados.



De acordo com os policiais, duas guarnições patrulhavam pela Rodovia Rio-Santos por volta das 17h quando se depararam com os homens armados tentando abordar veículos na pista. Eles abriram fogo ao avistar as viaturas.



Os policiais revidaram e os bandidos fugiram em direção à mata, sendo perseguidos. Nenhum homem foi preso, mas a PM encontrou o fuzil com carregador e munições.



A arma foi apresentada na delegacia de Angra dos Reis (166ª DP) onde foi registrada a ocorrência.