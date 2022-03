Lancha que naufragou com seis pessoas na Baía da Ilha Grande - Foto: Divulgação Nataliemo Batista

Publicado 04/03/2022 13:40

Angra dos Reis – A Marinha do Brasil se pronunciou sobre o naufrágio ocorrido na Baía da Ilha Grande, próximo à Ilha de Jorge Grego, ocorrido na segunda-feira (1). De acordo com a nota, além das buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros, foi emitido um aviso solicitando apoio às embarcações que passarem pelo local. A nota também afirma que um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas do acidente.



Um grupo de seis amigos de Campo Grande, Zona Norte do Rio, saiu na segunda-feira para fazer uma pescaria. Eles alugaram a lancha de 21” pés em Itacuruça e foram em direção à Baía da Ilha Grande.



A lancha afundou quando estava próximo à ilha de Jorge Grego e duas pessoas não conseguiram se salvar.



Desde então, homens do Corpo de Bombeiros, incluindo mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento, estão no local do acidente procurando pelas vítimas.

A busca em mar aberto, a cerca de 14 km fora da Ilha Grande, dificulta o trabalho das equipes e não descarta a possibilidade dos corpos terem sido levados pelas correntes marinhas.