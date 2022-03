Publicado 04/03/2022 12:51

Angra dos Reis – Sem tempo a perder. Assim o novo técnico do Angra Audax, Júnior Lopes, assumiu o time na tarde de ontem (3). A apresentação foi seguida do primeiro treinamento do time que enfrenta o Madureira domingo (6), às 11h da manhã, em Conselheiro Galvão.



Júnior é filho do conhecido delegado e treinador Antônio Lopes. Ele começou a carreira como auxiliar técnico das categorias de base do Botafogo, em 1996. Também passou por Vasco, Flamengo, Fluminense e Palmeiras como auxiliar de Wanderley Luxemburgo.



Como treinador, Júnior Lopes está em sua segunda passagem pelo Audax. Em 2014 ele treinou a equipe tendo bons resultados.



O desafio do treinador é conquistar os seis pontos nos dois últimos jogos da Taça Guanabara para dar ao time a chance de disputar uma das vagas para a Taça Rio. A competição permite ao campeão escolher participar da Copa do Brasil ou da Série D do Brasileirão de 2023.



A equipe está na décima colocação, com sete pontos ganhos, dois à frente do Volta Redonda, décimo primeiro lugar, e dois pontos atrás do grupo de classificação para a Taça Rio.



Após a partida decisiva de domingo, o Angra Audax jogará contra o Botafogo, no dia 13 de março, sonhando em disputar o jogo em casa, no Estádio Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis.