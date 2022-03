O pastor Gil durante uma das aulas da Escola Devoção - Foto: Arquivo pessoal

O pastor Gil durante uma das aulas da Escola DevoçãoFoto: Arquivo pessoal

Publicado 05/03/2022 12:23 | Atualizado 05/03/2022 12:31

Angra dos Reis – Nascido e criado no Complexo da Maré, Gilberlan Pereira tinha tudo para dar errado na vida. Com a separação dos pais aos nove anos, ele se transformou em um adolescente revoltado, rebelde e entrou para o tráfico de drogas com apenas 15 anos.



Aos 16, quando chegava na “boca”, um homem lhe disse: “Pastor Gilberlan, eu vejo você pregando para uma multidão”. As lágrimas que rolaram de seu rosto parecem ter feito germinar a semente lançada. Um ano depois, Gilberlan se rendeu ao chamado e decidiu largar o crime.



Hoje, aos 32 anos, o pastor Gil é casado, tem uma família estruturada e lidera a Escola Devoção e a igreja Base Cultura do Céu. Gilberlan esteve em Angra dos Reis para lançar seu primeiro, “Devoção, a razão da nossa existência”.



O trabalho é fruto da escola iniciada em 2019 que ensina sobre o relacionamento do cristão com Deus. A ideia de reunir um pequeno grupo de amigos do Complexo da Maré para falar sobre sua transformação chegou a reunir 400 alunos.



O sucesso fez com que o trabalho fosse estendido para outros município e bairros do Rio, como Jacarepaguá e Duque de Caxias, onde acontecem encontros semanais. Existe ainda a “Escola Devoção Intensiva”, que funciona de forma itinerante e está em várias cidades do estado, como Angra dos Reis.



- De 2019 até hoje conseguimos atingir mais de duas mil pessoas pessoas, contando a escola formal e os intensivos -, disse Gilberlan, que já levou seus ensinamentos para São Paulo e Recife.



Durante o período de pandemia nasceu a vontade de escrever um livro e Gilberlan começou a rascunhar o que ele chamou de “Representantes do Reino”. Porém, pouco depois as ideias escassearam até que um amigo o aconselhou a escrever sobre aquilo que ensinava. Em menos de um ano “Devoção” estava concluído.



- Esse é um livro que fala sobre os fundamentos da fé cristã. Por muito tempo a igreja ficou atrelada à prática dos serviços enquanto a devoção ao Senhor foi colocada de lado. E esse é o momento de voltarmos ao primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas -, afirmou o pastor.



“Devoção, a razão da nossa existência” pode ser adquirido pela internet através do link disponível na bio de seu perfil no Instagram.



O livro fala das bases da fé cristã e do nosso relacionamento com Deus Foto: Divulgação