O tráfico de drogas é o crime mais denunciado pelos moradores de Angra - Foto: Divulgação Polícia Militar

O tráfico de drogas é o crime mais denunciado pelos moradores de AngraFoto: Divulgação Polícia Militar

Publicado 08/03/2022 12:54

Angra dos Reis – Balanço realizado pelo Disque-Denúncia no mês de fevereiro mostra que a população da cidade da Costa Verde continua ajudando a polícia no combate ao crime apesar dos índices indicarem queda na criminalidade desde o fim de 2021.



Entre os dias 1º e 28 do mês passado, o serviço recebeu 99 denúncias de todo município, sendo 63 pelo aplicativo Disque-Denúncia (64%) e 36 pelo telefone 0300 253-1177 (36%).



Entre os assuntos mais denunciados, o tráfico de drogas continua liderando o ranking com 41 denúncias, seguido de construção irregular (13) e maus tratos contra animais (12).



Os bairros que mais denunciaram foram Areal, Ilha Grande, Parque Mambucaba, Monsuaba, Bracuí e Parque Belém.