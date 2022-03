Os aprovados no processo seletivo farão a residência no Hospital Municipal da Japuíba - Foto: Arquivo PMAR

Os aprovados no processo seletivo farão a residência no Hospital Municipal da Japuíba Foto: Arquivo PMAR

Angra dos Reis – A universidade que oferece o curso de medicina na cidade da Costa Verde, a secretaria de Saúde e a Fundação Hospital Municipal da Japuíba, abrem nesta quarta-feira (9) o período de inscrições para a seleção de candidatos ao primeiro ano de residência médica.



Os interessados terão das 10h de amanhã até às 16h de sexta-feira (11) para preencherem os requisitos listados no edital as informações sobre o processo seletivo publicado no site da prefeitura de Angra. Eles poderão fazer suas inscrições pelo formulário disponível no endereço eletrônico que consta no edital.



Estão sendo oferecidas duas vagas para o programa de residência em Clínica Médica, duas vagas para Pediatria e onze para Medicina de Família e Comunidade.



Os inscritos farão a prova objetiva no dia 14 de março, das 10h às 13h, no campus da universidade no bairro Jacuecanga, em Angra dos Reis.

Os selecionado terão direito à Bolsa Básica Nacional no valor de R$ 4.106,09.