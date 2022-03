Elaine Lara foi a palestrante dos eventos da secretaria de Desenvolvimento Social - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 08/03/2022 21:22

Angra dos Reis - As mulheres da cidade da Costa Verde ganharam diversas atividades em sua homenagem nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher. O delegado titular da 166ª DP, Vílson Almeida, ofereceu um café da manhã que foi prestigiado pela deputada federal Célia Jordão.



A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) promoveu uma série de palestras durante todo o dia com foco na saúde feminina. Uma psicóloga, uma ginecologista e uma nutricionista deram dicas sobre a melhor forma de ter uma vida longeva e saudável.



A secretaria de Desenvolvimento Social realizou dois eventos durante o dia. Na “Manhã da Beleza”, a empreendedora Elaine Lara falou sobre identidade, destino e propósito.

- É muito fácil confundir o que fazemos, com quem nós somos. Como um sociólogo afirmou, a maioria das pessoas se define por seu trabalho. Quando se aposentam, precisam de uma narrativa sobre quem são agora -, disse Elaine.



A dinâmica ganhou elogios da psicóloga Mercedes Cruz, de 62 anos. Ela lembrou que, principalmente por conta da pandemia, as mulheres passaram a viver no “automático”.



- Quando levamos a essa reflexão sobre nossa identidade, tudo muda, inclusive nossa relação com o trabalho, família e amigos”, ressaltou.



Iris Fernandes destacou como ponto alto da dinâmica a reflexão sobre fraquezas.



- Quando paramos para pensar que nossas fraquezas fortalecem as pessoas, lembrei da minha vivência. Sou curada de um câncer e, hoje, trabalho em grupos de apoio oncológico, justamente para ajudar o próximo a se fortalecer perante o enfrentamento da doença -, completou.



À tarde, na palestra “Mulher Empoderada em Tempos de Pandemia” as mulheres foram instruídas a empreender em tempos de crise, uma grande oportunidade para quem ousa investir.