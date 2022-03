A Praça Codrato de Vilhena, tradicional ponto de encontro dos angrenses aos sábados, foi escolhida para o lançamento do projeto - Foto: Arquivo PMAR

A Praça Codrato de Vilhena, tradicional ponto de encontro dos angrenses aos sábados, foi escolhida para o lançamento do projetoFoto: Arquivo PMAR

Publicado 09/03/2022 18:43

Angra dos Reis – Já diz o ditado: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Pensando assim, a secretaria de Saúde do município da Costa Verde criou o projeto Vacina na Praça, que vai oferecer o imunizante aos moradores nos espaços públicos da cidade.



A primeira edição do projeto acontece neste sábado (12), no Centro da cidade. O local escolhido foi a Praça Codrato de Vilhena, onde a ação será realizada das 9h às 16h.



Serão oferecidas a primeira e a segunda dose para crianças de 5 a 11 anos e aos adolescentes de 12 a 17. Maiores de 18 anos terão à disposição, além da primeira e da segunda, a dose de reforço.



Para ser vacinado, o morador deve apresentar RG, CPF e comprovante da dose anterior, no caso de receber segunda dose ou reforço.

Há orientações especiais para as crianças de 5 a 11 anos. Elas devem levar a caderneta de vacina e estar acompanhadas do responsável.