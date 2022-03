As belezas naturais da Ilha Grande, Patrimônio Mundial da Unesco que reúne centenas de ilhas e praias paradisíacas, é o grande atrativo de Angra - Foto: Luís Fernando Lara

As belezas naturais da Ilha Grande, Patrimônio Mundial da Unesco que reúne centenas de ilhas e praias paradisíacas, é o grande atrativo de Angra Foto: Luís Fernando Lara

Publicado 09/03/2022 18:13

Costa Verde – A Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) estará presente na Bolsa Turismo Lisboa (BTL), maior feira do setor em Portugal, que acontece de 16 a 20 de março. Durante cinco dias, profissionais e público em geral terão a oportunidade de conhecer tendências, serviços e produtos nacionais e internacionais ligados ao turismo. Os visitantes também poderão adquirir pacotes de viagens com preços promocionais.



Os portugueses serão apresentados à cultura e às belezas naturais de Angra dos Reis, incluindo a Ilha Grande, Patrimônio Mundial da Unesco. Destino com centenas de ilhas e praias paradisíacas, a cidade é uma das mais visitadas do país.



Esta será a segunda vez que a TurisAngra divulga o município Fluminense na Europa. A primeira foi em 2020 durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha.





- Será a primeira divulgação de Angra dos Reis em Portugal. O Brasil recebe quase 200 mil portugueses por ano. Vamos atrair parte desse público nessa retomada da vinda de turistas internacionais para nosso destino -, disse Amanda Salazar, Superintendente de Desenvolvimento Turístico da TurisAngra.

Os portugueses terão a oportunidade de conhecer as belezas naturais e culturais de Angra dos Reis Foto: Divulgação PMAR





Feiras Nacionais

Simultaneamente ao evento de Lisboa, a TurisAngra participará da Feira de Turismo da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto. Maior evento do gênero do interior paulista, a feira será realizada nos dias 18 e 19 de março.



Angra dos Reis também terá um estande na Expo Rio Turismo, feira promovida pela secretaria de Estado de Turismo e pela TurisRio, em parceria com a Fecomércio, de 24 a 27 de março, no Jockey Club Brasileiro.



Encerrando os eventos do mês de março, o 15º Salão de Turismo da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais acontece no dia 25, em Belo Horizonte. Angra dos Reis terá seus encantos e potencialidades divulgados na feira que tem estimativa de 1.300 visitantes.



A TurisAngra ainda divulgará a cidade na Expo Center Norte, um dos mais importantes eventos da indústria mundial de viagens e turismo que acontecerá em São Paulo, de 5 a 7 de abril. Os visitantes e expositores poderão ficar por dentro das novidades e lançamentos do setor.



- Iremos participar dessas feiras para divulgar o destino com foco não só no turismo náutico, mas também em outras frentes que estamos querendo desenvolver, como contemplação de pássaros, experiência com índios e visita às igrejas. O turismo náutico, além do já tradicional mergulho e canoagem, terá uma atenção especial. Com isso, pretendemos aumentar a estadia dos turistas em Angra para quatro ou cinco dias -, explicou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.



As empresas de turismo legalizadas, com alvará e cadastur, poderão deixar seus materiais de divulgação na sede da TurisAngra, na Praia do Anil, para que eles possam ser distribuídos nos eventos.



O recebimento de materiais para a Bolsa Turismo Lisboa (BTL) e a Feira de Turismo da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão acontece até esta quinta-feira (10), das 8h30 às 17h.