Os turistas lotaram as embarcações que oferecem passeios pela Baía da Ilha Grande nesta quarta-feira de sol forte - Foto: Divulgação TurisAngra

Publicado 09/03/2022 19:26

Angra dos Reis – O trade turístico da Ilha Grande, em especial da Vila do Abraão, comemorou a volta das paradas de transatlânticos na Baía da Ilha Grande. Na manhã desta quarta-feira (9), o primeiro dos seis navios de turismo que passarão pelo local, após a pausa de dois meses ocorrida devido à propagação do coronavírus, estava com 5.331 passageiros a bordo. Muitos aproveitaram o lindo dia de sol para conhecer as belezas naturais da Ilha Grande, patrimônio mundial da Unesco.

De acordo com o Convention Bureau da cidade, os relatos dos comerciantes locais apontam que não houve incidentes e os desembarques e embarques ocorreram de forma ordeira e com tranquilidade. Ainda de acordo com as informações, boa parte dos passageiros fez passeios pela baía da Ilha Grande.

- A temporada de navios é uma excelente oportunidade para exibir não apenas as belezas de Angra e da Ilha Grande, como também a qualidade dos nossos serviços turísticos. O turista de navio é um cliente em potencial para uma estadia mais longa e não podemos perder isso de vista -, declarou Kláuber Valente, presidente do Angra dos Reis e Ilha Grande Convention Bureau.

A TurisAngra colocou agentes de fiscalização percorrendo as praias próximas e reforçou a oferta de banheiros públicos na Vila do Abraão para atender aos visitantes. Equipes realizaram rondas pelas principais trilhas e praias para garantir a segurança dos turistas. Oitenta e sete embarcações que oferecem passeios aos turistas foram vistoriadas, sendo quatro multadas e cinco notificadas.

A menos de dois meses para o fim da temporada 2021/2022 de cruzeiros, a previsão é que Angra receba mais de 22 mil turistas de transatlânticos até o início de abril. Cada parada desses navios representa uma grande injeção de recursos na economia da cidade.

- Os passageiros que desembarcam gastam entre R$ 180 e R$ 220, isso quer dizer que haverá uma injeção direta na nossa economia de R$ 800 mil a R$ 1 milhão injetados diretamente na economia de Angra -, explicou Marc Olichon. Presidente da TurisAngra.