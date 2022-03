Os músicos prometem uma bela apresentação em homenagem às mulheres - Foto: Divulgação AHO

Os músicos prometem uma bela apresentação em homenagem às mulheresFoto: Divulgação AHO

Publicado 10/03/2022 21:50

Costa Verde – As mulheres de Angra dos Reis vão ganhar um show especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na terça-feira (8). A Angra Harmony Orquestra se apresenta nesta sexta-feira (11), às 19h, no Cais de Santa Luzia, em um evento gratuito e dedicado às mulheres da cidade.

De acordo com o maestro Israel Moraes, o repertório do show contará com canções como “Maria Maria” e “Mulher Brasileira”, entre outras, que foram escolhidas especialmente para a ocasião.

- Nós ensaiamos bastante para esta apresentação e os músicos estão muito empolgados com o show -, disse Moraes.

A Angra Harmony Orquestra é composta por 28 músicos e encantou angrenses e turistas em duas apresentações no fim de 2021. Com uma viagem musical que passa por Michael Jackson e sucessos da Música Popular Brasileira, a apresentação tem tudo para agradar turistas e angrenses na noite desta sexta-feira.