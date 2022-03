A praça da Igreja Matriz recebeu um bom público para assistir a apresentação - Foto: Wagner Rodrigues

Publicado 10/03/2022 16:20

Angra dos Reis - Quem esteve na Praça Silvestre Travassos, no Centro da cidade, na noite de ontem (9) se encantou com a projeção mapeada da artista plástica Lyla Melo, intitulada de “A Lenda da Padroeira”. Esta foi a segunda vez que ela apresentou a projeção em praça pública.

Durante 60 minutos, o público apreciou 15 telas virtuais da artista, que conta a lenda de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade. O projeto é pioneiro ao utilizar uma lenda genuína, com arte visual autoral, através de mapeamento.

- Eu achei a ideia maravilhosa. O cenário e a noite agradável colaboraram para uma bela apresentação. Fiquei imaginando aquelas projeções acontecendo ao som de uma orquestra. Seria espetacular -, disse Bruno Barreto, que foi assistir à apresentação.

Para a artista plástica Lyla Melo, essa segunda apresentação foi um presente para Angra dos Reis pela passagem de seus 520 anos.

- No ano passado, a primeira apresentação não foi divulgada por conta do momento de escalada da pandemia e mesmo assim as pessoas pediam a reapresentação. Seria no dia 6 de janeiro, porém devido ao aumento dos casos da variante ômicron, optamos por esta nova data -, enfatizou Lyla.

A expectativa da artista plástica é que no futuro, o projeto vire mais um atrativo na cidade. Ela também estuda convites de outras cidades e até do exterior para expandir o projeto.