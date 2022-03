A administradora desta pousada na Ilha Grande diz ter sofrido pelo menos cinco tentativas de golpe pelas redes sociais - Foto: Divulgação

Angra dos Reis – Donos de hotéis e pousadas da região Costa Verde, especialmente da Ilha Grande, têm sido vítimas de golpes na internet. A flexibilização do turismo e a utilização das redes sociais para aproximar os clientes criou uma oportunidade para golpistas lesarem pessoas que procuram por promoções na web.



Os crimes acontecem a partir do contato de uma página fake (falsa) com algum usuário informando que há uma promoção disponível. Após aceitar a oferta, é encaminhado um link ao cliente para que ele participe da campanha. É aí que a fraude acontece.



Quando o link é acessado, um vírus permite que os criminosos entrem no aparelho celular da vítima e roubem dados bancários, informações pessoais, além de ter acesso aos aplicativos de mensagem. Através deles, os bandidos começam a pedir dinheiro a familiares e amigos se passando pela pessoa.



Roberta Nakamashi, gerente de uma pousada na Enseada do Bananal, na Ilha Grande, já sofreu pelo menos cinco tentativas de golpes em seu Instagram. Segundo ela, alguns clientes acabaram caindo na armadilha.



- Sei de várias pousadas e hotéis que tiveram o mesmo problema. Isso é inadmissível. Tenho que parar o meu trabalho para explicar que isso é um golpe. Realizamos posts informativos e colocamos nosso telefone com zap a disposição para dúvidas -, explicou Roberta.



De acordo com o Angra dos Reis e Ilha Grande Convention Bureau, alguns membros da entidade fizeram contato relatando a ocorrência deste tipo de golpe. O número ainda não seria significativo, mas serve de alerta para quem vive do turismo na região.



- Nossa orientação para todos os visitantes e turistas é procurar negócios legalizados. O selo e a inscrição no Cadastur já são uma certificação de qualidade. Já para as compras e aluguel on-line, a recomendação é confirmar as informações, pedir referências e tentar estabelecer algum contato antes de realizar qualquer pagamento -, disse Klauber Valente, presidente do Convention.



Lemuel Gonçalves, especialista em estratégia em redes sociais, afirma que algumas dicas básicas são fundamentais para não cair nesse tipo de golpe. Segundo ele, é normal consumidores buscarem ofertas e bons preços na internet. Porém, desconfiar de produtos, promoções ou serviços com preços muito abaixo do mercado pode livrar os internautas de grandes problemas.



- Uma forma simples de evitar golpes é verificar há quanto tempo existe o perfil e quantos seguidores ele tem. Tendo alguma dúvida, entre em contato com o estabelecimento -, afirmou o especialista.

Apesar do número deste tipo de golpe estar aumentando atualmente, não é de hoje que hoteleiros e pousadeiros sofrem com o problema. Tayanna Miranda, proprietária de uma pousada na Praia Grande de Araçatiba, também na Ilha Grande, afirma que convive com o problema desde 2018.



- Pelo menos de 3 em 3 meses criam um perfil falso da pousada e perdemos tempo denunciando, esperando sair do ar, por que esse tipo de crime não é fácil de resolver. Na internet, todo o cuidado é pouco -, afirma Tayanna.