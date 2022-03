As armas apreendidas na operação foram apresentadas na delegacia de Angra - Foto: Divulgação 33º BPM

As armas apreendidas na operação foram apresentadas na delegacia de AngraFoto: Divulgação 33º BPM

Publicado 16/03/2022 09:07

Angra dos Reis – Dois homens morreram após trocar tiros com policiais militares na noite de ontem (15) no condomínio popular Morada do Bracuí. Com eles foram encontradas uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38 além de uma bolsa com munições.



De acordo com o 33º BPM (Costa Verde), depois de receber informações de que elementos armados estavam realizando tráfico de drogas na localidade conhecida como “Casinhas do Bracuí”, as guarnições foram ao local, onde foram recebidas a tiros.



Os policiais revidaram a agressão afugentando os elementos. Quando os tiros cessaram, eles encontraram dois homens armados e baleados. Os criminosos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal da Japuiba, mas não resistiram aos ferimentos.



A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra) onde foi constatado que uma das vítimas tinha um mandado de prisão em aberto. As armas apreendidas na operação também foram apresentadas à autoridade policial.