O secretário Jairo Fiães durante o encontro na sede da Defesa Civil - Foto: Divulgação Defesa Civil

O secretário Jairo Fiães durante o encontro na sede da Defesa CivilFoto: Divulgação Defesa Civil

Publicado 15/03/2022 18:07

Angra dos Reis – A secretaria municipal de Proteção e Defesa Civil passou a contar com um Fundo Municipal de Prevenção a Acidentes Naturais. Anteriormente o fundo só poderia ser utilizado em caso de respostas a emergências. A partir de agora, os recursos também poderão ser usados em ações preventivas.

O anúncio foi feito durante a apresentação das políticas públicas para a prevenção a desastres naturais que aconteceu na tarde de ontem (14), no auditório da Defesa Civil.

A adequação da utilização dos recursos permitiu um aporte inicial de R$ 5 milhões ao fundo. Esse valor deverá ser acrescido por cerca de R$ 20 milhões provenientes da venda de imóveis pelo Fundo Imobiliário.

De acordo com o secretário da pasta, Jairo Fiães, os recursos servirão para o enfrentamento de problemas causados por condições climáticas intensas como chuvas torrenciais, ventos fortes ou longos períodos de estiagem.

– Iremos criar um grupo de trabalho multidisciplinar na prefeitura com o objetivo de trabalhar na prevenção e nas respostas aos desastres naturais. Esse trabalho organizado e planejado vai facilitar e acelerar as respostas da Defesa Civil no caso de ocorrência de emergências e tragédias -, informou o secretário.

Fiães informou ainda que, após dois anos paralisadas devido à pandemia, as ações de prevenção e reuniões em comunidades com áreas de risco serão retomadas a partir do mês de abril.

- Esse trabalho é fundamental pois é a oportunidade que temos de esclarecer a população sobre como agir em casos de necessidade -, afirmou.

Boa notícia

O prefeito Fernando Jordão aproveitou a ocasião para informar que os funcionários da Defesa Civil tiveram a gratificação técnica e a periculosidade integradas ao salário-base, possibilitando que as melhorias influam na aposentadoria, mas sem impactar a folha da prefeitura.

Também foi informado que o município está investindo R$ 2 milhões em recursos próprios para recuperar a embarcação de emergência e resgate da Defesa Civil e que a Eletronuclear vai destinar R$ 8 milhões para investimentos em resgate e emergência pelo órgão.