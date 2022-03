Angra faz balanço das ações contra a Covid-19 | Angra dos Reis - Rio de Janeiro | O Dia

O centro de Referência já foi desmobilizado. A partir de hoje, começa o mesmo processo com as tendas espalhadas pela cidade - Foto: Arquivo PMAR

Angra dos Reis – A diminuição do registro de casos de síndrome gripal levou a secretaria de Saúde a desmobilizar o Centro de Referência a Covid-19 que funcionou por quase dois anos no prédio da Santa Casa. O tratamento dos pacientes vítimas do coronavírus passa a ser realizado no Hospital Municipal da Japuiba (HMJ).

Após mais de 700 dias de funcionamento, o Centro de Referência encerrou suas funções registrando a menor taxa de mortalidade do Estado e uma das menores do país. Foram 1.805 internações, 1.406 altas e 398 óbitos, o que representa uma taxa de mortalidade de 2,7, inferior ao registrado na capital (3,9) e no estado (3,5).

- Trabalhamos para que ninguém em Angra perdesse a vida por falta de leito ou atendimento e cumprimos a nossa missão. Tivemos muitas decisões assertivas, como as tendas de pré-atendimento, o Centro de Referência e a nossa vacinação, que continua -, disse Fernando Jordão.

O prefeito lembrou ainda que o Centro de Referência atendeu a pacientes da região Costa Verde (Angra, Mangaratiba e Paraty), de outras 13 cidades do estado como São Gonçalo, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu, Belford Roxo, Volta Redonda, Barra Mansa e de outros estados. No auge da pandemia, a unidade chegou a contar com 120 leitos ativos e 630 profissionais.

- A prefeitura investiu R$ 3 milhões em obras na Santa Casa e R$ 15 milhões em equipamentos como tomógrafo computadorizado, camas hospitalares, ventiladores mecânicos, monitores multiparâmetros, cateteres de alto fluxo, cardioversores e bombas infusoras -, frisou Glauco Fonseca, secretário de Saúde do município.

Os equipamentos serão distribuídos na rede de saúde de Angra de acordo com a necessidade no Hospital Municipal da Japuiba, nos Serviços de Pronto Atendimento (SPA’s) e na UPA Infantil.

Hoje (15) começa a desmobilização das tendas de pré-atendimento a Covid-19 espalhadas pela cidade. A partir de amanhã, os pacientes com síndrome gripal deverão procurar o Serviço de Pronto Atendimento mais próximo.