O prefeito Jordão fez o anúncio durante live na sede da prefeitura na tarde desta segunda-feira - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 14/03/2022 20:26

Angra dos Reis - O prefeito Fernando Jordão, divulgou durante uma live na tarde desta segunda-feira (14) que o uso de máscara não é mais obrigatório no município da Costa Verde. Ele já havia falado sobre o assunto durante uma inauguração na parte da manhã e o vídeo viralizou nas redes sociais.



- Encerramos esse ciclo com o sentimento do dever cumprido. A partir de agora as pessoas estão liberadas para não usar as máscaras, mas vai ficar a critério dos estabelecimentos (cobrar ou não o uso). Se eles sentirem necessidade, poderão pedir que seus clientes utilizem -, disse Jordão ao vivo nas redes sociais.



Glauco Fonseca, secretário municipal de Saúde, lembrou onde a utilização de máscaras continua sendo necessária.



- Os únicos lugares onde as máscaras continuarão sendo obrigatórias são nas unidades de saúde -, destacou.



Para formalizar a decisão, foi publicado um decreto no Boletim Oficial do Município, disponível no site da prefeitura de Angra. A liberação foi possível após 75% da população ter sido imunizada com a 1ª dose da vacina e 67% estar em dia com a 2ª dose.



Moradores e turistas que visitarem a cidade também estão dispensados da comprovação de vacinação contra a doença para ter acesso e permanecer dentro de estabelecimentos comerciais no município.