Os universitários de Angra voltarão a contar com o transporte gratuito neste primeiro semestre Foto: Divulgação

Publicado 16/03/2022 12:54

Angra dos Reis – Suspenso desde janeiro de 2017 devido à crise financeira que a prefeitura enfrentava naquele ano, o transporte gratuito para estudantes universitários e de cursos técnicos voltará a ser oferecido pela secretara de Educação do município ainda neste primeiro semestre de 2022. O novo programa foi criado por meio de decreto municipal e aguarda regulamentação.



Pelo menos 100 alunos que estudam em Barra Mansa, Volta Redonda e Rio de Janeiro (Santa Cruz e Campo Grande) serão beneficiados com o Programa de Transporte Social Universitário.



O programa prevê apoio para deslocamentos por meio de ônibus ou outros veículos para transporte coletivo que atendam os critérios de segurança e higiene, de acordo com a legislação brasileira de trânsito.



Para ter acesso ao programa, os estudantes precisam estar matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior, serem bolsistas, estarem inscritos no Programa Universidade para Todos (Prouni) ou serem usuários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os secretários da Juventude, William Gama, e de Educação, Paulo Fortunato, estão animados com o retorno da gratuidade para universitários em Angra Foto: Divulgação



A implantação do programa será feita em duas etapas. No primeiro semestre, grêmios estudantis, agremiações ou associações de estudantes ficarão responsáveis pela contratação da empresa que fará o transporte dos estudantes.



Em agosto, o município vai disponibilizar dois ônibus e, caso haja aumento de alunos, novos veículos serão contratados. O cadastramento e a seleção dos alunos contemplados serão realizados pela secretaria-executiva da Juventude.



- Nós vamos lançar um chamamento público para que os grêmios estudantis façam a adesão ao programa. No primeiro semestre vamos repassar os valores para os grêmios que estiverem com a parte legal regularizada e, no segundo, a própria prefeitura vai colocar os ônibus para os universitários -, disse William Gama, secretário municipal da Juventude.



Regras



De acordo com o Programa de Transporte Social Universitário, será proibido fumar nos ônibus, utilizar som em volume excessivo, ingerir bebidas alcoólicas, usar drogas e a praticar atos que atentem contra a moral e os bons costumes.



O estudante perderá automaticamente o benefício caso preste informações falsas no ato de cadastramento ou seja desligado do curso. O aluno que perder o benefício só poderá renovar o cadastro no semestre seguinte.

