As obras estão em andamento em cinco bairros da cidade com promessa de ser levadas a outros - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 16/03/2022 18:22

Angra dos Reis – Diversos bairros da cidade estão recebendo intervenções urbanísticas através da secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas. Drenagem e pavimentação são os principais focos das ações que estão ocorrendo nos bairros Belém, Grataú, Água Santa, Santa Rita II e Ribeira.

No Belém, 12 ruas estão recebendo manilhas, asfaltamento, meios-fios e pintura. Cerca de 50 famílias serão beneficiadas com as melhorias programadas para ser concluídas até maio.

- As obras vão evitar alagamentos, poeira, lama e uma série de problemas que existem hoje. O bairro ficará mais organizado, com distribuição de água potável e melhoria na iluminação pública -, explicou o secretário de Obras, Alan Bernardo.

No Grataú, a Rua Júlio Conceição está sendo drenada e pavimentada. Serão 125 metros de drenagem, 718 metros de sarjeta, meio-fio e 2.406 m2 de pavimentação asfáltica. A obra teve início em fevereiro e a previsão de é abril.

- Essa rua é de barro, estreita e com muita lama. Com a obra, vai melhorar bastante, facilitar nossa chegada e saída de casa. Também valoriza mais nossos imóveis, vai ficar uma maravilha. É um benefício para os moradores -, comemorou Jorge Luís de Souza Campos, morador da localidade há 26 anos.

No bairro Água Santa, a Rua Maria Leonores de Lurdes está sendo contemplada com 755 m2 de pavimentação asfáltica, 213 metros de drenagem e 170 metros de sarjeta e meio-fio.

- Teremos ainda a canalização de curso de água que passa na lateral do campo de futebol indo até a Rodovia Rio-Santos -, explicou o secretário.

O bairro de Santa Rita II 17 ruas estão recebendo drenagem e pavimentação, num total de 11 mil m2 de pavimentação. Inda estão sendo feitos 3.161 metros de meio-fio e 2.800 metros de drenagem.

- Moro aqui há 40 anos, e para a gente essas obras são uma maravilha, pois não teremos mais que pisar na lama em tempo de chuva -, disse Valdecir Viana, presidente da Associação de Moradores.

Na Ribeira, 12 ruas estão asfaltamento, recapeamento, meios-fios e pintura totalizam aproximadamente 17 mil m2. A previsão de conclusão é para este mês.