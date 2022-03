Célia Jordão é autora da lei que cria o Março Violeta, mês de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho - Foto: Divulgação

Publicado 17/03/2022 15:12

Angra dos Reis - Autora da lei que incluiu o Março Violeta no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a deputada estadual Célia Jordão (PL) promove um encontro para discutir os desafios femininos na busca da igualdade de condições no ambiente profissional. O evento acontecerá no auditório da Alerj, às 11 horas, nesta sexta-feira (18), e será aberto ao público. O Março Violeta é o mês de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho.



O evento terá diversas palestras que vão abordar particularidades dos problemas que muitas mulheres enfrentam para ter igualdade no ambiente profissional. Após a abertura, a palestra "A violência revelada e velada contra a mulher", da psicóloga, sexóloga e doutoranda em Ciências, Tecnologia e Inclusão, Sônia Mendes, começa a discutir o assunto.



Logo depois, a delegada civil e presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), Marcela Ortiz, apresenta o "Dossiê Mulher 2021", um relato dos casos que chegam ao conhecimento da polícia.



Após o almoço, Gloria Heloiza Lima da Silva, ex-juíza e subsecretária estadual de Políticas para Mulheres do Rio de Janeiro, fala sobre "Igualdade de Gênero, uma questão de sustentabilidade".



Na sequência Juliana Costa Gonçalves, Chefe de Gestão e Modernização e coordenadora do Detran Mulher, apresenta a palestra "Detran Mulher, fortalecendo a rede de enfrentamento à violência".



Encerrando o ciclo, Renata Roqui de Moraes, MBA em Gestão de Projetos e AnAlista do Sebrae-RJ, falará sobre o tema "Todas nós somos empreendedoras!".



- Quanto mais discutirmos soluções, mais contribuiremos para combater qualquer tipo de discriminação, agressão, abuso físico, psicológico ou patrimonial contra as mulheres no mercado de trabalho -, ressaltou Célia Jordão.



Além de autora da lei que cria o Março Violeta, a deputada também apresentou na Alerj o projeto de lei 3851, que estabelece reserva de vagas para os cursos de qualificação profissional e formação continuada para mulheres vítimas de violência doméstica nas unidades da Faetec e Centros de Geração de Emprego e Renda.



Entre as coautorias, a parlamentar assina o projeto de lei 3001, que dispõe sobre a prioridade de inclusão da mulher vítima de violência doméstica e familiar nos programas de geração de emprego e renda dos governos do estado e federal.