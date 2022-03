Warlley Alves (direita) foi recepcionado pelo delegado Vilson Almeida (esquerda) e outros amigos em sua chegada a Angra - Foto: Divulgação

Publicado 19/03/2022 13:44

Costa Verde - Atleta do Ultimate Figth Championship (UFC), o lutador brasileiro Warlley Alves está passando o fim de semana em Angra dos Reis, onde vai prestigiar o Favela Kombat, evento de MMA nacional que acontece amanhã (20), a partir das 18 horas, na quadra de esportes anexa ao Estádio Municipal da cidade.



Warlley Alves chegou a Angra no fim da noite de quinta-feira e foi recepcionado pelo delegado, Vilson Almeida – amigo pessoal do lutador – que o convidou a prestigiar o evento e conhecer o projeto social desenvolvido na delegacia da cidade.



Fruto de um projeto social em Jacarepaguá, Warlley Alves se encontrou com o secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio, com que conversou sobre o projeto Usina de Campeões, que tem entre seus fundadores o ex-lutador do UFC, Pedro Rizzo.



O projeto assiste entre 250 a 300 crianças em Manguinhos, Zona Norte do Rio. Um ônibus do projeto busca e leva as crianças para treinar, além de oferecer refeições e cestas básicas uma vez ao mês.



- Eu sou fruto de um projeto social e sei a importância que faz receber um apoio como esse na infância. As crianças estão aprendendo uma profissão que vai fazer toda a diferença na vida delas quando adulto -, declarou Alves.



Após Assistir a pesagem dos atletas que vão lutar no Favela Kombat, Warlley participou de uma live na Rádio Rota do Sol FM com o comunicador Aécio Ribeiro.



Volta ao UFC



Warlley Alves estava escalado para lutar contra o australiano Jack della Maddalena na edição 220 do UFC, que aconteceu em janeiro deste ano, mas uma lesão no ligamento cruzado em um dos joelhos não permitiu que ele entrasse no octógono.



O lutador está no segundo mês de recuperação e ainda ficará em tratamento por mais seis meses. Sua volta aos treinamentos deve acontecer em novembro.



- Foi uma lesão séria que poderia comprometer o meu futuro no mundo das lutas. Por isso fui orientado a fazer um tratamento mais longo que vai permitir minha recuperação total -, explicou o lutador de 31 anos.