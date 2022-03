O Coral de Angra dos Reis está selecionando músicos, regentes e cantores para retomar as atividades - Foto: Alex Santiago

O Coral de Angra dos Reis está selecionando músicos, regentes e cantores para retomar as atividades Foto: Alex Santiago

Publicado 19/03/2022 12:23 | Atualizado 19/03/2022 12:40

Costa Verde – Desativado desde o dia 6 de janeiro de 2017, quando se apresentou pela última vez nas comemorações dos 515 anos da cidade, o Coral de Angra dos Reis voltará a ativa ainda neste primeiro semestre de 2022. Para que isso aconteça, a secretaria de Cultura do município abriu um processo seletivo para regente titular, regente assistente, acompanhante pianista e 23 coralistas.



As audições para escolha dos novos integrantes do coral serão feitas pela renomada Escola de Música Villa-Lobos. Os músicos selecionados receberão uma remuneração pela participação no coral. O coordenador técnico do Coral é o maestro Moacir Saraiva, que sucedeu o inglês Gerard Galloway após sua morte em 1999.

O Coral da Cidade em uma de suas apresentações Foto: Divulgação



As normas do processo seletivo estão descritas no Boletim Oficial nº 1.456 disponível clicando



Para o secretário de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis, o momento é único e de muita alegria para o município.



- A cidade necessitava da volta do seu Coral, que desta vez será implantado de forma oficial, remunerando os seus artistas. A prova prática acontecerá entre os dias 28 e 30 de abril e esperamos que os primeiros ensaios e apresentações ocorram ainda no primeiro semestre -, informou o secretário Andrei Lara.



As inscrições para participar do processo seletivo terminariam na segunda (21), mas foram prorrogadas por prazo ainda a ser definido e poderão ser feitas presencialmente, na secretaria de Cultura da cidade, através dos correios ou pelo e-mail



Um pouco da história do Coral da Cidade de Angra

As normas do processo seletivo estão descritas no Boletim Oficial nº 1.456 disponível clicando aqui . A ficha de inscrição e outros arquivos inerentes ao processo que precisam ser baixados também estão disponíveis no site da Prefeitura.Para o secretário de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis, o momento é único e de muita alegria para o município.- A cidade necessitava da volta do seu Coral, que desta vez será implantado de forma oficial, remunerando os seus artistas. A prova prática acontecerá entre os dias 28 e 30 de abril e esperamos que os primeiros ensaios e apresentações ocorram ainda no primeiro semestre -, informou o secretário Andrei Lara.As inscrições para participar do processo seletivo terminariam na segunda (21), mas foram prorrogadas por prazo ainda a ser definido e poderão ser feitas presencialmente, na secretaria de Cultura da cidade, através dos correios ou pelo e-mail [email protected]

Fundado em 1969 pelo maestro inglês Gerard Galoway, o Coral da Cidade passou por diversas fases de altos e baixos em sua trajetória. Começou como um coral de escola e muitos anos depois passou a Coral da Cidade. Criado para tornar a música de coral acessível a todas as camadas sociais, passou a ser um coral municipal a partir de 1988, quando foi aberto à participação da comunidade.

O inglês Gerard Galloway se radicou em Angra na década de 1960 e fundou o coral da cidade Foto: Divulgação

O Coral da Cidade é um bem cultural do município porque inspirou toda uma geração sedenta de se expressar culturalmente na década de 70 e 80, porque Angra era considerada “Área de Segurança Nacional” e todas as manifestações artísticas eram acompanhadas e cerceadas.



Foi depois da fundação do coral que grupos musicais e artísticos da cidade começaram a se firmar no cenário cultural. Muitos ex-integrantes fizeram carreira em Curitiba e em outros centros culturais do país. Muitos também formaram grupos de teatro na cidade e bandas musicais.



Moacir Saraiva (à direita) e os integrantes do coral em uma apresentação especial pela passagem do Dia do Índio Foto: Divulgação

O maestro Moacir Saraiva sempre foi um aluno atento e muito observador de Gerard Galloway. Entrou no coral aos 12 anos e nunca mais saiu. Passou a regê-lo após a morte de Galloway. Saraiva está fazendo uma pesquisa sobre a herança musical e textual que Galloway deixou para Angra dos Reis.

.