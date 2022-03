Após a parada técnica, a área do Angra Audax sofreu um verdadeiro bombardeio do Nova Iguaçu. Duas "Granadas" acertaram o alvo - Foto: Divulgação

Publicado 19/03/2022 19:50 | Atualizado 19/03/2022 20:13

Angra dos Reis – O Angra Audax perdeu a primeira partida das semifinais da Taça Rio jogando em casa contra o Nova Iguaçu. Os gols do jogo foram todos no primeiro tempo. Samuel Granada explodiu as redes do time do Litoral aos 3 e aos 43 minutos. Anderson Lessa descontou aos 6 da primeira etapa.



A partida foi bastante disputada até a parada técnica. Depois do reinício, parecia que era o time da Baixada que precisava da vitória. O Nova Iguaçu alugou meio campo e encurralou o Angra Audax na defesa. Conforme ia criando as oportunidades de gol, o Angra Audax se encolhia até que o inevitável aconteceu.



No início do segundo tempo ficou claro que o clima esquentou no vestiário angrense, pois as posições se inverteram. Com o resultado mais que favorável, o time de Laranja se recolheu para tentar encaixar um contra ataque enquanto a equipe da casa corria atrás do enorme prejuízo.

O segundo tempo foi bastante disputado, mas com poucas chances de gol Foto: Anderson Mendes



Apesar de ter maior posse de bola, o Angra Audax não levou perigo ao gol adversário. Apesar disso, jogadores e torcida pediram pênalti em três jogadas. Na primeira e na terceira eles não tiveram razão, mas na segunda ficou claro que o árbitro da partida fechou os olhos para a jogada.



Aos 30 minutos, Hugo Sanches levantou na área e a bola bateu descaradamente na mão do defensor do Nova Iguaçu, mas o juíz Thiago Ramos nem deu bola para o toque e muito menos para a pressão dos jogadores de Angra que cercaram o homem de preto. A torcida não perdoou e cantou: Ei, juiz “vai plantar chuchu”.



Já nos acréscimos, Ewerton fez fila pela esquerda do ataque e tocou para Luã que foi travado na hora do chute. Sorte do Angra Audax, que poderia ter saído com um resultado ainda pior.



Agora o Angra Audax precisa ganhar, e bem, a partida decisiva na quarta (23) no Estádio Laranjão, às 15h30. Uma vitória simples (1 x 0, 2 x 1, 3 x 2) não serve para garantir uma vaga na final da Taça Rio nem na Série D do Brasileirão 2023.



