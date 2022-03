Acidente deixa dois mortos e criança ferida na Rio-Santos | Angra dos Reis - Rio de Janeiro | O Dia

O carro saiu da pista e ficou totalmente destruído. Populares tentaram ajudar as vítimas antes da chegada do socorro - Foto: Reprodução internet

Publicado 20/03/2022 15:44

Costa Verde – Um grave acidente automobilístico no km 521 da Rodovia Rio-Santos, próximo a Central Nuclear de Angra dos Reis, deixou o trágico saldo de dois mortos e uma criança gravemente ferida neste domingo (20).





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro saiu da pista após colidir com uma árvore.



Devido às fortes chuvas que caem sobre a cidade desde a madrugada de hoje, o motorista não conseguiu controlar o veículo, que saiu da pista.



Ele e a mulher que estava no banco do carona morreram no local. A criança que estava no banco de trás foi conduzida ao Hospital de Praia Brava.



As vítimas fatais foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal.





