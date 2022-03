Diversas casas correm risco de desmoronamento em Angra. Moradores estão em abrigos municipais - Foto: Almir Lima (Agência O Dia)

Diversas casas correm risco de desmoronamento em Angra. Moradores estão em abrigos municipaisFoto: Almir Lima (Agência O Dia)

Publicado 21/03/2022 11:56

Costa Verde – Nunca choveu tanto em tão pouco tempo como ontem (20) em Angra dos Reis. Segundo a Defesa Civil do município, foram 300 milímetros em toda a cidade chegando a 320 em alguns bairros. Em um único dia, choveu mais do que o programado para todo o mês de março.



Apesar do enorme índice pluviométrico, a cidade não registrou mortes em decorrência das chuvas. Houve alagamentos e desabamentos em vários bairros, assim como a necessidade de famílias deixarem suas residências em áreas de risco.



Quatorze equipes de engenharia da Defesa Civil estão avaliando os estragos causados pelas chuvas desde a noite de ontem.



Vinte e nove escolas foram abertas e receberam desabrigados. Na manhã de hoje, cinco delas continuavam com moradores nos bairros Belém, Morro do Abel, Morro do Carmo e Sapinhatuba III. Vinte e três famílias permaneciam recebendo assistência. No total, 73 pessoas estavam abrigadas, sendo 44 adultos, entre eles uma gestante, e 29 crianças.

Às 11h20 este número foi atualizado e neste momento 36 pessoas seguem em abrigos da prefeitura.



A força das águas derrubaram um muro e arrastaram um carro no bairro Balneário Foto: Almir Lima (Agência O Dia)

Desde a noite de ontem, a secretaria de Desenvolvimento Social está com equipes nas escolas dando orientações aos desabrigados. Como os abrigos funcionam em escolas municipais, as aulas foram suspensas em toda a rede de ensino durante esta segunda-feira (21). A secretaria estadual de Educação informou ainda na noite de ontem que as aulas também estavam suspensas nas escolas estaduais.



Rodovias de acesso à cidade



As rodovias Rio-Santos (BR-101) e Saturnino Braga (RJ 155) tiveram quedas de barreiras durante a noite e a madrugada, mas já foram liberadas. A polícia Rodoviária pede cautela aos motoristas, pois ainda há barro e galhos de árvores em alguns pontos.



Nos bairros Banqueta, Retiro e Vila Velha os ônibus estão com dificuldade para circular devido às árvores que se encontram com risco de queda. Segundo Cláudio Ferreti, que preside o gabinete de Gestão de Crise, a Enel ainda desligou a energia para que o corte das árvores possa ser realizado sem colocar os trabalhadores em risco.



- Apesar da quantidade de chuva que caiu sobre a cidade ter sido maior que em 2010, Angra dos Reis suportou muito bem toda essa quantidade de água. Infelizmente a maré alta provocou alagamentos em todo o município. Mas lama a gente limpa, importante é preservar vidas -, afirmou o secretário.