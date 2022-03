Quatorze bairros da cidade terão rios desassoreados. O Rio Japuiba (foto) terá prioridade - Foto: Joseph Arena

Quatorze bairros da cidade terão rios desassoreados. O Rio Japuiba (foto) terá prioridadeFoto: Joseph Arena

Publicado 23/03/2022 15:24

Angra dos Reis – O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) autorizou o processo de licenciamento ambiental para o desassoreamento e limpeza de rios e canais de drenagem em todo o município solicitado pela prefeitura de Angra. O retorno do órgão chegou via ofício ao Instituto Municipal do Ambiente (Imaar), que havia feito o pedido no último dia 8 de março.



A prefeitura terá 120 dias para realizar a dragagem de rios em 14 bairros. Para cumprir o curto prazo, a secretaria de Desenvolvimento Regional está preparando uma Contratação emergencial de balsas, dragas, escavadeiras, retroescavadeiras e caminhões, atendendo a todos os critérios técnicos.



O material contaminado retirado será enviado para um aterro sanitário e os que não sofrerem contaminação serão utilizados em obras públicas do município.



- Nossa ação vai fazer com que a água flua melhor nos períodos de chuva e evite o transbordo de rios que, aliados às fortes chuvas, podem causar enormes transtornos aos moradores da nossa cidade -, declarou o prefeito Fernando Jordão.

O Rio Japuiba será prioridade no trabalho de dragagem. Cerca de 4 mil famílias que moram próximas a ele tiveram as casas alagadas no domingo (20) Foto: Edmar Tavares



Para atender a grande demanda, os 14 bairros vão receber uma ação coordenada dividida em cinco frentes de trabalho. Segundo o secretário Tiago Murilo Scatulino, a dragagem do Rio Japuiba é prioridade. Aproximadamente quatro mil famílias que moram próximas a ele tiveram as casas alagadas e perderam quase tudo.



- Nossa expectativa é começar (o trabalho) dentro de, no máximo, duas semanas. Vamos desassorear e limpar rios e canais de drenagem do Bracuí, Ariró, Pontal, Belém, Japuíba, Parque Mambucaba, Frade, Centro, Camorim, Jacuecanga, Monsuaba e das praias de Araçatiba, Abrãao e Praia Vermelha, na Ilha Grande -, afirmou o secretário de Desenvolvimento Regional. Para atender a grande demanda, os 14 bairros vão receber uma ação coordenada dividida em cinco frentes de trabalho. Segundo o secretário Tiago Murilo Scatulino, a dragagem do Rio Japuiba é prioridade. Aproximadamente quatro mil famílias que moram próximas a ele tiveram as casas alagadas e perderam quase tudo.- Nossa expectativa é começar (o trabalho) dentro de, no máximo, duas semanas. Vamos desassorear e limpar rios e canais de drenagem do Bracuí, Ariró, Pontal, Belém, Japuíba, Parque Mambucaba, Frade, Centro, Camorim, Jacuecanga, Monsuaba e das praias de Araçatiba, Abrãao e Praia Vermelha, na Ilha Grande -, afirmou o secretário de Desenvolvimento Regional.