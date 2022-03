O Angra Audax lutou os 90 minutos, mas a vaga ficou mesmo com o Nova Iguaçu - Foto: Vitor Melo

O Angra Audax lutou os 90 minutos, mas a vaga ficou mesmo com o Nova Iguaçu Foto: Vitor Melo

Publicado 23/03/2022 18:57

Angra dos Reis – O sonho acabou. Pelo menos em 2022. A derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu na tarde desta quarta-feira (23) sepultou o sonho do Angra Audax de jogar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2023. Após ganhar a Série B do Campeonato Carioca no ano passado, o time parou nas semifinais do campeonato da primeira divisão neste ano.



O time até deu esperanças à torcida ao tomar a iniciativa desde o início do jogo e abrir o placar jogando na casa do adversário nesta tarde. Fidel aproveitou uma bobeira da zaga do Nova Iguaçu para roubar a bola, caminhar sozinho e fazer Angra Audax 1 a 0, aos 26 minutos de partida.



Até aquele momento o time da casa não havia dado um chute sequer no gol defendido pelo goleiro Max. Porém, podendo perder por até um gol de diferença, a equipe parece ter acordado ao primeiro sinal de perigo. Oito minutos depois, Samuel Granada roubou a bola e deixou Yan cara com Max para tocar no canto e empatar a partida.



Precisando marcar mais dois gols para chegar às finais, o Angra Audax voltou do intervalo com a mesma disposição da primeira etapa. O time teve mais posse de bola, criou boas chances, mas falhou nas finalizações. Apesar de ter colocado uma bola na trave, foi a equipe da Baixada quem balançou as redes pela segunda vez.



Aproveitando o desespero da equipe do Litoral com o fim da partida, João Pedro, que tinha acabado de sair do banco de reservas, recebeu e chutou cruzado em seu primeiro toque na bola dando números finais à partida.

Com a vitória, o Nova Iguaçu garante uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro no ano que vem e aguarda Portuguesa ou Resende para saber quem enfrentará nas finais da Taça Rio que acontecem nos dias 27 e 30 de março.