Publicado 25/03/2022 14:05

Angra dos Reis - A secretaria de Saúde do município começou a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 em idosos com 80 anos ou mais nesta sexta-feira (25).



O imunizante, que é a 2ª dose de reforço, estará disponível de terça a sexta, das 9h às 16h nos Centros de Especialidades Médicas do Centro da cidade e dos bairros Japuíba, Jacuecanga, Parque Mambucaba, Frade e Bracuí.



Para receber o imunizante, o idoso precisa apresentar CPF e o comprovante de que recebeu a 3ª dose há pelo menos quatro meses.



A secretaria de Saúde solicita que os familiares dos acamados ou dos moradores com dificuldades de locomoção com 80 anos ou mais, que forem receber a 4ª dose, procurem o posto de saúde do seu bairro para agendar a vacinação.