Dois grupos de trabalho foram formados durante reunião na tarde de hoje - Foto: Divulgação PMAR

Publicado 28/03/2022 18:06

Angra dos Reis - A prefeitura de Angra recebeu representantes da Enel na tarde de hoje (28) para o planejamento de ações conjuntas que melhorem os serviços prestados aos moradores. Foram montados dois grupos de trabalho e em um deles, município e empresa vão elaborar um projeto que contemple as famílias que tiveram prejuízo com as fortes chuvas da semana passada.



- Nossa primeira solicitação foi que a Enel elabore um projeto para minimizar o sofrimento que tantas famílias da cidade tiveram. Neste grupo de trabalho estarão presentes representantes da Defesa Civil e da secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Assistência Social -, disse Cláudio Ferreti o secretário de Governo.



O outro grupo vai reunir representantes da Enel e das secretarias de Desenvolvimento Regional, Infraestrutura e Parques e Jardins. Eles vão criar um plano de respostas rápidas às emergências.



- Com um trabalho em conjunto, nosso objetivo é minimizar o tempo de resposta aos problemas dos nossos moradores -, frisou o secretário.



A reunião foi fruto da ação judicial movida pela prefeitura na semana passada onde a Justiça decidiu que a multa diária para a empresa seria de R$ 1 milhão em caso de desabastecimento nos bairros.

A Enel foi representada pelo gerente de Relações Institucionais em Brasília, Guilherme Brasil, e representantes das áreas de atendimento comercial e operações técnicas.