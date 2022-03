A Oficina Reinventar - o teatro na melhor idade, vai acontecer na Casa Larangeiras, no Centro de Angra - Foto: Arquivo PMAR

A Oficina Reinventar - o teatro na melhor idade, vai acontecer na Casa Larangeiras, no Centro de AngraFoto: Arquivo PMAR

Publicado 28/03/2022 14:51

Costa Verde – Idosos de Angra dos Reis serão incentivados a aprender a arte da interpretação teatral como forma de incentivar a entrada e permanência nos palcos. O projeto, batizado como Oficina Reinventar - o teatro na melhor idade, vai acontecer no próximo final de semana na Casa Larangeiras, Centro de Angra dos Reis.



Atualmente o município não conta com um projeto teatral voltado para este público alvo, que se diferencia pela alegria, mas também marcado por muitas comorbidades. De acordo com Ramon Souza, um dos idealizadores do projeto, o incentivo à prática teatral na terceira idade visa melhorar a saúde física e mental dos idosos.



- O teatro é libertador e tem o poder de ajudar na transformação pessoal. Atividades em grupo unem as pessoas, promovem a troca de experiências e tendem a levar a ajuda mútua. As pessoas não podem ficar isoladas nesta fase da vida -, disse ele.

A atriz Bety Leite vai ministrar o curso para a terceira idade no fim de semana Foto: Divulgação



O projeto será ministrado pela atriz Bety Leite com a parceria do diretor, ator e produtor cultural Ramon Souza. A oficina terá início às 10h e as inscrições podem ser feitas pelos números (24) 99861-5005 ou (21) 99959-0774.





