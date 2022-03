O Acusado parece não ter acreditado em seu advogado e foi preso sem dar trabalho aos policiais - Foto: Divulgação DP/Angra

Publicado 28/03/2022 10:52

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra) prenderam um jovem de 23 anos acusado de estuprar uma adolescente, na época com 13 anos. O crime foi cometido em julho de 2018 no bairro Parque Mambucaba. O autor estava com um mandado de prisão expedido pela Justiça.



De acordo com relato da vítima, ela foi estuprada pelo jovem a primeira vez quando tinha apenas 10 anos. Aos 13 ela foi abusada ela segunda vez. A mãe da menina ficou sabendo dos fatos uma semana após o segundo estupro, quando a filha tomou coragem e contou que foi agarrada e teve as suas roupas rasgadas durante o ato sexual violento.



O acusado foi preso dentro da própria delegacia de Angra dos Reis ontem, domingo (27), enquanto buscava informações sobre o andamento de seu processo.

Tudo indica que o acusado foi informado sobre a condenação por seu advogado e este, provavelmente, pediu dinheiro para entrar com um recurso.

Ao chegar à delegacia, os policiais viram o mandado de prisão no sistema e deram voz de prisão ao jovem. Ele foi transferido para o sistema carcerário na manhã desta segunda-feira (28).