As crianças recebem as instruções antes de começarem as práticas esportivas no Colégio Naval - Foto: Divulgação PMAR

As crianças recebem as instruções antes de começarem as práticas esportivas no Colégio Naval Foto: Divulgação PMAR

Publicado 29/03/2022 15:49

Angra dos Reis – Oitenta e duas crianças e adolescentes da rede municipal de Ensino participaram de atividades esportivas e culturais do Programa Forças no Esporte, no Colégio Naval, na manhã desta terça-feira (29). A ação estava suspensa há dois anos por conta da pandemia da Covid-19.

Alunos dos bairros Belém, Nova Angra, Campo Belo e Centro participaram da primeira etapa do projeto. Outros bairros da cidade também serão contemplados e o objetivo é chegar a 200 inscritos.

Viviane dos Santos Costa Lopes, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Assistência Social, falou da animação dos alunos com as atividades.

- Eles chegaram com muita disposição e com um sorriso estampado no rosto –. disse ela, acrescentando os benefícios do programa, cuja principal meta é retirar crianças das ruas e ofertar atividades esportivas, culturais e educativas, gratuitamente.

Meninos e meninas de 7 a 17 anos, alunos da rede municipal de Educação e assistidos pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), podem participar do programa. Eles recebem transporte gratuito, refeições, uniformes, instalações e material esportivo para participar das aulas.