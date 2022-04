Publicado 31/03/2022 19:25

Angra dos Reis - Luzia de Fátima do Nascimento, de 66 anos, morreu nesta quinta-feira (31) durante um incêndio em sua residência, na Travessa Ivo Cândido Teixeira, bairro Japuiba, em Angra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta das 9 horas. Quando os "homens do fogo" conseguiram apagar as chamas e regatar a idosa, ela já estava sem vida.

Uma equipe de legistas da Polícia Civil realizou uma perícia no local para identificar as causas do incêndio, que até este momento são desconhecidas.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis.