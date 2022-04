O bairro Praia da Ribeira recebeu as novas placas de identificação - Foto: Divulgação

Publicado 31/03/2022 18:25

Angra dos Reis – Oito bairros da cidade passaram a contar com mais de 200 placas fixadas entre janeiro e março deste ano, beneficiando mais de 45 mil moradores. A primeira etapa de colocação de placas indicativas com CEP – Código de Endereçamento Postal – e logradouro visa facilitar a entrega de correspondências, garantir mais agilidade e melhorias neste tipo de serviço.



Os moradores do Sertão do Bracuí, que sofriam tanto com a demora quanto com o extravio de correspondências, estão entre os mais satisfeitos com o trabalho. Sônia Ferreira de Almeida, contou como era a rotina para recebimento de correspondências antes placas serem instaladas.



- A gente precisava utilizar o endereço de imóveis próximos para facilitar as entregas, porque nunca chegavam em casa por falta de identificação da rua –, comentou a moradora.

Oito bairros ganharam placas com CEP para facilitar a localização dos moradores Foto: Divulgação

Além do Sertão do Bracuí, os bairros Praia da Ribeira, Parque Mambucaba, Nova Angra, Morro do Peres, Morro do Tatu e a Rua Prefeito João Gregório Galindo (antiga Estrada Angra-Getulândia), também receberam a sinalização.



A previsão é que o programa atenda toda cidade e seja concluído até o final novembro.



- O morador que é beneficiado com a identificação de sua rua usufrui de uma estrutura digna de identificação de localidade, valorizando seu imóvel, comércio, além de ter o sentimento de “pertencimento do município”-, ressaltou Tiago Murilo Scatulino, secretário de Desenvolvimento Regional.

