Funcionários da Enel estão trabalhando desde cedo para restaurar o fornecimento de energia em diversas praias da Ilha Grande - Foto: Divulgação

Funcionários da Enel estão trabalhando desde cedo para restaurar o fornecimento de energia em diversas praias da Ilha Grande Foto: Divulgação

Publicado 31/03/2022 11:33

Angra dos Reis - Desde as primeiras horas desta quinta-feira (31), a prefeitura de Angra está em contato com a Enel, concessionária de energia elétrica na região. As equipes da empresa trabalham em diversas localidades para garantir o retorno do fornecimento de energia interrompido pelos fortes ventos desta madrugada na Ilha Grande.

Segundo o secretário-executivo da ilha, Carlos Kazuo, o vento derrubou árvores e galhos interrompendo a chegada da energia elétrica.

– A Vila do Abraão e o Provetá ficaram parcialmente sem energia. Outras praias, como Jaconema, Vermelha e Longa, tiveram todo o fornecimento interrompido -, informou ele.

A prefeitura está buscando melhorias nos serviços oferecidos à população de Angra dos Reis. Recentemente, membros do governo e da empresa se reuniram para alinhar os trabalhos em busca de soluções para antigos problemas e outros mais recentes, como os ocasionados pelas fortes chuvas que atingiram o município no dia 20 de março.